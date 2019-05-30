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Представлено водородное аэротакси с большой дальностью полета 

Популярная механика 30 мая 2019
Фото: Alaka'i Technologies
Компания Alaka’i Technologies рассекретила свою разработку — аэротакси Skai, работающее на водородных топливных элементах. Утверждается, что машина получит дальность полета в целых 640 километров.
Компания Alaka'i Technologies из Массачусетса работает над Skai уже на протяжении последних четырех лет, но только сейчас рассекретила свою разработку. Согласно интервью с SoCalTech, компания работает с единственным инвестором, на средства которого Skai сейчас готовится к прохождению сертификации FAA (Федерального управления гражданской авиации США); сертификация, согласно разработчикам, вероятно, будет пройдена до конца 2020 года.
Аппарат выглядит довольно просто, представляя собой шестироторный мультикоптер и работая во многом схоже с дроном. Это пятиместное (считая место для пилота) аэротакси, и оно будет первоначально пилотируемым, хотя в будущем Alaka'i Technologies планирует сделать его беспилотным.
Akai работает на водородных топливных элементах. По словам разработчиков, машина сможет пролетать на одной заправке 644 километра; сама же заправка, как утверждается, будет занимать всего около 10 минут. Указывается, что аппарат сможет лететь со скоростью до 190 километров в час. Грузоподъемность Skai, как сообщается, составляет 454 килограмма.
О том, когда будут проходить летные испытания машины, Alaka'i Technologies пока не сообщает.
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