Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России началось изготовление ракеты «Союз-5» 

RT на русском + ещё 3 31 мая 2019
Фото: Пресс-служба Роскосмоса РИА Новости
Ракетно-космический центр «Прогресс» начал изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.
«Начали изготовление баков ракеты-носителя «Союз-5». Мы не имеем права сорвать сроки изготовления ракеты и считаем, что в состоянии выполнить их», — цитирует ТАСС Баранова.
Ракету «Союз-5» разрабатывает РКК «Энергия». Как уточняет агентство, её запуск планируется осуществить с Байконура в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек».
«Союз-5» сможет использоваться для выведения корабля «Федерация» на низкую околоземную орбиту.
Прогнозируемая стоимость запуска «Союза-5» составляет $60 млн, в течение 40 лет планируется провести 240 пусков этой ракеты.
Летом 2018 года «Роскосмос» объявил о начале создания ракеты.
RT на русском: последние новости
В ЦПК назвали количество выходов для подключения модуля «Наука» к МКС Учёные обнаружили различие ряда белков ДНК человека и животных В ЦПК заявили о необходимости нового набора в отряд космонавтов
Наука и техника , Дмитрий Баранов , Роскосмос , РКЦ "Прогресс" , РКК Энергия , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске5
Два человека пропали без вести после ЧП в Дзержинске
Медведев прокомментировал отношения Украины и России1
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон107
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске81
Видео
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
00:59
Военнослужащим ВСУ назначили новые премии
В мире
01:27
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Происшествия
00:09
В Дзержинске прогремел взрыв
Происшествия
01:53
В Симферополе открыли памятник Чижику-Пыжику
Общество
02:35
Молодые мамы подрались на детской площадке из-за качелей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение