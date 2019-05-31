MacBook Pro взорвался и загорелся «во время обычного использования»

Американский диджей White Panda опубликовал в своём Twitter жалобу на загоревшийся ноутбук Apple, сопроводив запись видеороликом.

По словам пострадавшего, ноутбук MacBook Pro взорвался и загорелся во время «обычного использования». Сам пользователь не получил никаких травм, но отметил, что всё могло бы кончиться намного хуже, если бы он был на момент возгорания в самолёте.

На видео не снят сам момент возгорания, поскольку пользователь сначала принял меры, чтобы свести ущерб к минимуму. Но даже так видно, что ноутбук дымиться, а деревянный пол под ноутбуком почернел.