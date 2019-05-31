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Россия улетит на Луну с батутом 

Lenta.ru 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российские космонавты в пилотируемых миссиях на Луну получат профилактический тренажер для выполнения прыжков, сообщила ТАСС заведующая лабораторией профилактики гипогравитационных нарушений Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ИМБП РАН) доктор биологических наук Елена Фомина.
«Пока не сформирован окончательный облик тренажера. Необходимо разработать систему виброизоляции», — сказала специалист.
По ее словам, тренажер может получить название «Кенгуру».
В марте в Научно-производственном объединении (НПО) «Энергомаш» заявили, что Россия отстает от конкурентов в создании предназначенной для полетов на Луну и Марс сверхтяжелой ракеты на три года.
В апреле 2014 года Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность вице-премьера, посоветовал США на фоне вводимых против России санкций доставлять своих космонавтов на Международную станцию (МКС) с помощью батута.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Елена Фомина , РАН , НПО "Энергомаш" , ИТАР-ТАСС
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