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Учёные нашли первых фермеров на Земле 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Ferra.ru
Совместное исследование археологов и генетиков позволило разрешить неизвестный ранее вопрос о жизни в Чёрной Африке к югу от Сахары тысячи лет назад.
Учёные нескольких институтов Северной Америки, Европы и Африки проанализировали древнюю ДНК, полученную из скелетов 41 человека, которые хранились в Национальных музеях Кении и Танзании, а также Национальном музее Ливингстона в Замбии.
Это позволило определить, истоки людей, занимавшихся производством продуктов питания. Первыми формами производства было разведение крупного рогатого скота, коз и овец. Оно постепенно распространилось почти по всей Африке. Как оказалось, впервые скотоводы появились в северной Кении около 5 тысяч лет назад. Они распространились по Кении и Танзании, а 3500 — 4500 лет назад смешались с местными жителями в Восточной Африке.
Ранее корни и сроки распространения этих популяций были неясны и некоторые учёные полагали, что домашние животные распространились сами, без переселения людей.
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Наука и техника , Наука , Музей Бардо , Кения
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