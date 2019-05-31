Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы худшие антивирусы 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскачество провело исследование антивирусных программ для операционных систем MacOS и Windows. Его результаты приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Сообщается, что лучшим антивирусом для MacOS стала программа Cyber Security Pro, созданная компанией ESET. Второе место занял продукт «Лаборатория Касперского» под названием Internet Security. Также в числе лучших были упомянуты программы, разработанные Norton, Bitdefender и G Data.
Первое место среди антивирусных программ для Windows заняла Internet Security, произведенная организацией Bitdefender. Их продукт Antivirus Free Edition получил третье место. На второе место эксперты Роскачества поставили ПО от ESET под названием Internet Security. В пятерку лучших вошли также программы от Avast и Norton.
В числе худших антивирусов для MacOS названы программы Avira и Apple. Антирейтинг Windows возглавили «Доктор Веб» и Sophos.
Эксперты в области кибербезопасности поставили исследование под сомнение. По их мнению, проверить полученные результаты невозможно, так как неясно, какие вредоносные коды использовались при анализе.
«По сути, нам предлагается сценарий: верьте нам, ваш продукт неидеальный, но доказательств мы не представим», — заявил эксперт «Лаборатории Касперского».
В компании «Доктор Веб» также усомнились в результатах, заметив, что Роскачество в основном занимается проверками продуктов питания, а также товаров народного потребления.
Последние новости
Китай отомстил США за Huawei Малайзия усомнилась в итогах расследования катастрофы MH17 Путин присвоил имена выдающихся россиян аэропортам
Комментарии
Наука и техника , Григорий Березкин , Лаборатория Касперского , Apple
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Косово провозгласило дипломата РФ персоной нон грата35
Рада едва не признала Крым частью России23
Слишком красива для работы66
Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским266
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Видео
01:05
Голикова объяснила странный перенос выходных
Общество
01:14
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира
Политика
00:34
Порошенко возглавил новую партию
В мире Украина
01:38
Контрабанда с 60 мешками бивней мамонта попала на видео
Происшествия
01:00
Рада едва не признала Крым частью России
Украина В мире
02:55
Кузьмин рассказал, почему расстался с Пугачевой
Шоу-бизнес
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
04:18
«Лишь бы обвинить Россию»: в Малайзии требуют правды о MH-17
Катастрофы Азия
02:41
Церковь отреагировала на «мироточение» креста на могиле Началовой
Шоу-бизнес
03:35
Косово провозгласило дипломата РФ персоной нон грата
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение