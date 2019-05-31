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Рогозин назвал ракету «Протон-М» «серьезным мужиком» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в записи в Twitter назвал "серьезным мужиком" ракету-носитель "Протон-М".
Ранее ракета "Протон-М" вывела на орбиту спутник "Ямал-601".
"Ямал-601" должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202".
В 2019 году планируется еще пять пусков "Протонов". Следующий старт запланирован на 21 июня с российско-немецкой космической обсерваторией "Спектр-РГ".
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Наука и техника , Технологии , Дмитрий Рогозин , Роскосмос
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