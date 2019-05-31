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Запущенный с Байконура спутник «Ямал» успешно выведен на орбиту 

РИА Новости 1 час назад
Самый мощный российский гражданский телекоммуникационный космический аппарат "Ямал-601", принадлежащий компании "Газпром космические системы", выведен на целевую орбиту и передан заказчику, сообщили РИА Новости в компании-операторе.
"Космический аппарат отделился от разгонного блока "Бриз-М" и передан на управление компании-оператору", — сказали РИА Новости в "Газпром космические системы".
Ракета "Протон-М" успешно стартовала в четверг в 20.42 мск с космодрома Байконур. Это был первый старт этого носителя в 2019 году. Через 9 минут 42 секунды после старта разгонный блок "Бриз-М" с "Ямалом" отделился от третьей ступени "Протона". "Бриз" произвел пять включений двигательной установки для выведения аппарата на целевую орбиту.
Как сообщали в компании "Газпром космические системы", "Ямал-601" должен стать самым мощным по пропускной способности спутником связи в российской орбитальной группировке. Он заменит на орбите спутник "Ямал-202" для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России и на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, спутник предоставит пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне.
Помимо запуска "Ямала", в 2019 году планируется еще пять пусков "Протонов". Следующий старт запланирован на 21 июня с российско-немецкой космической обсерваторией "Спектр-РГ".
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Наука и техника , Видео , Газпром космические системы , РИА Новости , Байконур
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