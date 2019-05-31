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Ученые нашли удивительную планету-изгой в «зоне смерти» 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
В среде, считавшейся непригодной для выживания, была обнаружена экзопланета с собственной атмосферой.
Группа астрономов объявила об удивительном открытии планеты-изгоя в «Нептуновой пустыне».
Небесное тело находится на расстоянии около 920 световых лет от Земли и расположена очень близко к своей главной звезде. Как говорится в сообщении на сайте Уорикского университета, эта область считалась «зоной смерти». Ранее полагалось, что газообразные планеты не могут выжить в «Нептуновой пустыне».
Планета-изгой имеет вес в 20 раз больше массы Земли и температуру около 1000 градусов по Цельсию.
«Сейчас мы изучаем наши данные, чтобы узнать, сможем ли мы увидеть больше планет в "пустыне Нептуна". Возможно, пустыня "зеленее", чем считалось раньше», — заявили астрономы.
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