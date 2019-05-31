Ученые нашли удивительную планету-изгой в «зоне смерти»

В среде, считавшейся непригодной для выживания, была обнаружена экзопланета с собственной атмосферой.

Группа астрономов объявила об удивительном открытии планеты-изгоя в «Нептуновой пустыне».

Небесное тело находится на расстоянии около 920 световых лет от Земли и расположена очень близко к своей главной звезде. Как говорится в сообщении на сайте Уорикского университета, эта область считалась «зоной смерти». Ранее полагалось, что газообразные планеты не могут выжить в «Нептуновой пустыне».

Планета-изгой имеет вес в 20 раз больше массы Земли и температуру около 1000 градусов по Цельсию.