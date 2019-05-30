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Раскрыта природа шаровой молнии 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Wikipedia
Владимир Торчигин из Российской академии наук пришел к выводу, что шаровая молния может состоять из фотонов и сжатого воздуха. Кратко о работе исследование рассказывает издание Science Alert.
По мнению исследователя, свет сжимает воздух за счет оптического электрострикционного давления. Электрострикцией называют изменение формы диэлектриков (в данном случае воздуха). Сжатый воздух за счет оптических свойств мешает свободному распространению фотонов, которые находятся в своеобразной ловушке. В результате обычный белый свет начинает вращаться внутри ловушки во всех возможных направлениях, что усиливает его интенсивность.
По словам автора статьи, вопрос о природе шаровой молнии, таким образом, решен. Как пишет Science Alert, Торчигин предлагает физическую модель, которую можно экспериментально доказать или опровергнуть, однако она не объясняет некоторые разновидности шаровых молний, наблюдаемых в природе.
В 2014 году сообщалось, что китайские физики получили спектр «шаровой молнии», а также засняли ее появление и эволюцию. Анализ спектра плазмы показал наличие линий излучения, характерных для кремния, железа и кальция — элементов, в большом количестве присутствующих в почве.
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Наука и техника , Наука , РАН
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