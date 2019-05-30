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В «Роскосмосе» прокомментировали отказ США от услуг РФ 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская космическая отрасль не пострадает от отказа США от услуг РФ по запуску космических спутников.
Об этом заявил исполнительный директор копорации Сергей Крикалев. По его словам, США понесёт большие потери от своего решения, чем Россия, передаёт «Интерфакс». Запрет, вступающий в силу с 2023 года, касается услуг в сфере коммерческих запусков американских спутников.
Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется, — отметил Крикалёв.
Ранее News.ru писал о том, что космические аварии в период 2010–2018 годов обошлись бюджету более чем в 35 млрд рублей. Такие данные следуют из материалов к проекту постановления правительства.
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Наука и техника , Сергей Крикалев , Роскосмос , Интерфакс , США
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