В «Роскосмосе» прокомментировали отказ США от услуг РФ

Российская космическая отрасль не пострадает от отказа США от услуг РФ по запуску космических спутников.

Об этом заявил исполнительный директор копорации Сергей Крикалев . По его словам, США понесёт большие потери от своего решения, чем Россия, передаёт «Интерфакс». Запрет, вступающий в силу с 2023 года, касается услуг в сфере коммерческих запусков американских спутников.

Ограничение пользоваться нашими услугами грозит тем, кто этими услугами пользуется, — отметил Крикалёв.

Ранее News.ru писал о том, что космические аварии в период 2010–2018 годов обошлись бюджету более чем в 35 млрд рублей. Такие данные следуют из материалов к проекту постановления правительства.