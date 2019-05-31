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Телескоп «Субару» обнаружил 1800 умирающих звёзд 

Naukatv.ru + ещё 2 16 минут назад
Фото: N. Yasuda et al
С помощью телескопа «Субару» учёные обнаружили 1800 новых сверхновых звёзд в отдалённой части Вселенной.
Команда телескопа «Субару» на Гавайях, в которую входили специалисты из Физико-математического института Вселенной Кавли, Национальной астрономической обсерватории Японии, Токийского, Китоского и ряда других японских университетов, сообщила, что новые сверхновые находятся на расстоянии до 8 миллиардов световых лет. По словам астрономов, наличие новых данных может помочь в изучении расширения Вселенной. Несколько сверхновых принадлежат типу, который полезен при расчёте расстояния до звезды.
Сверхновые являются редкими астрономическими событиями, и специалисты смогли сделать чёткие снимки с помощью 870-мегапиксельной камеры телескопа «Субару», которая может делать широкоугольные изображения в один снимок. Открытие включает 5 гиперновых звёзд и примерно 400 сверхновых типа Ia, 58 из которых расположены на расстоянии более 8 миллиардов световых лет. Это стало возможным благодаря расширенным возможностям телескопа «Субару». «Хабблу» потребовалось более 10 лет, чтобы обнаружить сопоставимое количество сверхновых. Открытие «Субару» поможет более точно рассчитать расширение Вселенной, а также может пролить свет на природу тёмной энергии.
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Наука и техника , Наука , Япония
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