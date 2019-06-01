Космонавты Роскосмоса на МКС не будут отдыхать в День России

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин , которые находятся на борту Международной космической станции (МКС), будут работать в День России . Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе. "12 июня — рабочий день", — отметили в госкорпорации. При этом космонавтам удалось отдохнуть после выхода в открытый космос 29 мая. 30 мая в графике у них был обозначен короткий рабочий день. Во время вторых майских праздников, космонавты из России отдыхали только два дня, 9 и 12 мая, вместо четырех. Сейчас на борту МКС находятся шесть членов экипажа: два космонавта Роскосмоса Олег Кононенко и Алексей Овчинин, три американских астронавта Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кох и канадец Давид Сен-Жак. Ранее в Роструде напомнили, что в связи с празднованием Дня России будет один выходной день в среду, 12 июня.