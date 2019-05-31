В Китае обнаружили кладбище бронзового века

Археологи нашли в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, которые датируются периодом раннего бронзового века. Площадь древнего погоста составляет шесть тысяч квадратных метров, сообщает Inforeactor.

Кладбище расположено под гидроэлектростанцией в бассейне реки Цзиньша. В этом районе жаркий и сухой климат, благодаря этому древние останки и артефакты хорошо сохранились.

Учёные исследовали порядка 550 могил. На местах захоронений они обнаружили более 300 старинных объектов, в том числе монеты и керамику.

Специалисты полагают, что найденные могилы датируются ранним бронзовым веком и могли принадлежать одному племени или этнической группе.

Хронологические рамки бронзового века у разных культур варьируются от XXXV-XXXIII веков до нашей эры до XIII-XI веков до нашей эры. В этот историко-культурный период бронза превратилась в основной материал для производства оружия и орудий труда.