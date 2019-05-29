Российские космонавты протерли иллюминаторы МКС

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе почистили иллюминаторы модуля "Поиск" российского сегмента Международной космической станции, трансляция внекорабельной работы идет на сайте "Роскосмоса"

Очистители будут потом возвращены на Землю для их изучения специалистами и анализа грязи, которая оседает на объекты в космосе.

Для чистки иллюминатора Кононенко использовал два инструмента с чистящими головками. При этом у одного из инструментов после чистки отлетела головка, но Овчинин успел ее поймать. Головка была уложена в сумку.

Кононенко с Овчининым вышли в открытый космос из люка стыковочного отсека "Пирс" станции в 18.42 мск. Космонавты также возьмут пробы-мазки с поверхности станции в рамках эксперимента "Тест". В завершение выхода они снимут измерительные блоки эксперимента "Обстановка" (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой) и утилизируют их "методом отталкивания".