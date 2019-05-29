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В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе 

ТАСС 1 час назад
Фото: NASA
Сейферы, или реактивные ранцы, для перелетов в открытом космосе уже созданы в РФ. Об этом в среду сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции внекорабельной деятельности российских членов экипажа МКС.
"Это не фантастика. Эти ранцы, или сейферы, как их называют в американской терминологии, созданы. Было бы неплохо, если бы мы их имели", — отметил Шкаплеров, видео транслируется на сайте Роскосмоса.
По его словам, космонавтам обещают, что ранцы "будут участвовать при выходе в открытый космос", чтобы перейти с одного модуля на другой.
Ранее о проектировании подобных устройств рассказывал гендиректор — главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" им. академика Г. И. Северина Сергей Поздняков. Он уточнял, что такую систему спасения планируется интегрировать в скафандр.
29 мая российские члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин совершают выход в открытый космос. Они посвящают его 85-летнему юбилею космонавта Алексея Леонова.
На их скафандрах специальным скотчем были прикреплены надписи "Леонов №1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Кононенко и Овчинин вынесли за борт МКС портрет Леонова и записали ему видеопоздравление.
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Комментарии
Наука и техника , Алексей Леонов , Алексей Овчинин , Сергей Поздняков , Роскосмос
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