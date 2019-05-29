В России созданы реактивные ранцы для перелетов в открытом космосе

Сейферы, или реактивные ранцы, для перелетов в открытом космосе уже созданы в РФ . Об этом в среду сообщил космонавт Антон Шкаплеров во время трансляции внекорабельной деятельности российских членов экипажа МКС.

"Это не фантастика. Эти ранцы, или сейферы, как их называют в американской терминологии, созданы. Было бы неплохо, если бы мы их имели", — отметил Шкаплеров, видео транслируется на сайте Роскосмоса.

По его словам, космонавтам обещают, что ранцы "будут участвовать при выходе в открытый космос", чтобы перейти с одного модуля на другой.

Ранее о проектировании подобных устройств рассказывал гендиректор — главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" им. академика Г. И. Северина Сергей Поздняков . Он уточнял, что такую систему спасения планируется интегрировать в скафандр.

29 мая российские члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин совершают выход в открытый космос. Они посвящают его 85-летнему юбилею космонавта Алексея Леонова

На их скафандрах специальным скотчем были прикреплены надписи "Леонов №1" и "С днем рождения, Алексей Архипович". Кононенко и Овчинин вынесли за борт МКС портрет Леонова и записали ему видеопоздравление.