Математики назвали возможную причину вымирания неандертальцев

Неандертальцы могли исчезнуть с лица Земли не из-за "войны" с кроманьонцами или глобальных климатических катастроф, а из-за почти незаметного сокращения в плодовитости их женщин. К такому выводу пришли французские эволюционисты, опубликовавшие результаты своих расчетов в журнале PLoS One.

"Мы не говорим о том, что именно погубило неандертальцев, а пытаемся понять, как именно протекал процесс их вымирания. Наши расчеты показывают, что даже минимальное сокращение в фертильности должно было привести к исчезновению древних людей, причем оно могло затронуть даже не всех женщин, а лишь самых молодых девушек", — отмечает Анна Деджоанни (Anna Degioanni) из университета Марселя в Экс-ан-Прованс (Франция).

На сегодняшний день существует несколько предположительных дат вымирания первых аборигенов Европы — 50, 45 или даже 30 тысяч лет назад. Сторонники поздних дат вымирания неандертальцев полагают, что в их исчезновении были замешаны наши предки, которые выиграли конкурентную борьбу благодаря более совершенным орудиям труда, культуре, членораздельной речи или же большей "всеядности".

В последние годы был совершен целый ряд открытий, который показал, что неандертальцы, скорее всего, умели говорить и не уступали кроманьонцам в умении изготовлять каменные рубила, копья и костяные инструменты, что заставляет многих антропологов сомневаться в этих теориях.

По этой причине многие ученые предполагают, что неандертальцев могли погубить различные природные или климатические катастрофы, к примеру, мощные извержения вулканов, вызвавшие длительные похолодания в Европе и в Азии, или резкое исчезновение мегафауны из-за перемены климата.

Деджоанни и ее коллеги нашли более простое и обыденное объяснение тому, почему первые аборигены Европы и Азии исчезли с лица Земли, подойдя к этой проблемы со стороны, хорошо знакомой жителям всех развитых стран.

Математики обратили внимание на простую закономерность — численность неандертальцев зависела не только от "внешних" факторов, но и от того, как часто они умирали и продолжали свой род. К примеру, сегодня численность коренных жителей большинства стран Европы падает из-за резкого снижения рождаемости и роста числа бесплодных мужчин и женщин, несмотря на крайне высокую продолжительность их жизни.

Руководствуясь подобной идеей, ученые создали компьютерную модель неандертальского населения Европы и попытались просчитать те значения рождаемости и смертности, при которых оно оставалось стабильным или исчезало через определенный период времени.

Эти расчеты опирались на несколько простых закономерностей. С одной стороны, уровень прироста населения, по понятным причинам, зависел в основном от уровня фертильности женщин. С другой, вероятность выживания того или иного неандертальца была максимальной во взрослые годы жизни и низкой — в детстве и старости. Аналогичным образом, вероятность произвести на свет здоровое потомство убывала вместе с возрастом.

Ученые разделили неандертальцев на три обособленных географических группы, члены которых могли мигрировать между популяциями в юном возрасте, следуя тем закономерностям в поведении древних людей, которые были открыты палеонтологами и антропологами в последние годы. Их общая численность составляла около 35 тысяч, на что указал недавний анализ ДНК первых жителей Европы.

Используя эти закономерности, ученые проследили за "демографическим развитием" неандертальцев, используя данные по смертности и рождаемости, характерные для современных народов Земли, застрявших в каменном веке. Как оказалось, в таком случае их популяция была стабильной или даже медленно, но росла со временем. Благодаря этому, вероятность ее исчезновения в последующие десять тысяч лет была ниже 20%.

С другой стороны, уменьшение плодовитости женщин даже на относительно небольшие величины, около 2,7%, обрекало древних людей на достаточно быстрое и фактически гарантированное вымирание за то же время. Понижение фертильности на 5% и 8%, в свою очередь, сокращало численность неандертальцев до нуля за шесть и четыре тысячи лет.

Еще сильнее на их демографию влияла вероятность гибели младенцев в первые месяцы жизни. Даже если она повышалась на 0,1%, популяция становилась нестабильной и начинала быстро сокращаться.

Как могли возникнуть подобные сдвиги в рождаемости и смертности? К примеру, их мог вызвать недостаток пищи. Нехватка нутриентов очень негативно сказывается на том, сможет ли молодая женщина стать еще раз матерью после рождения первенца. Нечто похожее, если судить по останкам животных, чьи кости нашли в неандертальских пещерах во Франции, могло произойти с последними аборигенами Европы.

Все это, как отмечают ученые, не исключает того, что в вымирании неандертальцев могли быть замешаны конфликты с кроманьонцами, занесенные ими болезни, климат или извержения вулканов, способные вызвать аналогичные демографические изменения косвенными путями.

Тем не менее, эти расчеты показывают, что исчезновение Homo neanderthalensis не требовало каких-то экстраординарных природных катаклизмов и прочих катастрофических событий. Новые находки и открытия, как надеются Деджоанни и ее коллеги, помогут понять, что именно произошло с первыми жителями Европы и какую роль в этих процессах играли кроманьонцы.