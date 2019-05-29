Спустя 10 лет: Космонавты забрали провисевшее на МКС полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин вышли в открытый космос и сняли полотенце, оставленное одним из их предшественников на МКС 10 лет назад.

Как сообщает ТАСС, Кононенко и Овчинин вышли в открытый космос из люка стыковочного отсека «Пирс» станции в 18.42 мск.

Они протерли иллюминаторы модуля «Поиск» и забрали с внешней поверхности МКС аппаратуру эксперимента «Тест» по исследованию влияния космических факторов на микроразрушение оболочки МКС.

В ходе работ Кононенко и Овчинин забрали полотенце, которое оставил снаружи один из российских космонавтов около 10 лет назад. Полотенцем протирали скафандры, которые испачкались во время работ в открытом космосе. Его доставят на Землю для изучения.

Выход в открытый космос приурочен к 85-летию Алексея Леонова , который в 1965 году стал первым человеком, побывавшим в безвоздушном пространстве за пределами корабля, пишет RT.

Космонавты вынесли фотографию Леонова за борт станции и закрепили ее возле выхода с «Пирса». На ранцы своих скафандров они приклеили поздравления дважды Герою Советского Союза.