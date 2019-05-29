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Российские космонавты забрали провисевшее 10 лет в открытом космосе полотенце 

360tv.ru 14 минут назад
Фото: Twitter
Отправившиеся в открытый космос россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, которое оставили на внешней стороне международной космической станции 10 лет назад. Трансляцию выхода российский космонавтов с МКС ведет «Роскосмос».
В трансляции уточнили, что полотенце полагалось забрать на середине маршрута, но космонавты решили сделать это по ходу движения.
Как сообщило РИА «Новости», изначально полотенце использовали для того, чтобы протирать скафандры во время выхода в космос. Но 10 лет назад его забыли забрать на станцию и оно осталось висеть.
Российские космонавты убрали его в специальный контейнер и намерены доставить его на землю для изучения специалистами.
Свой выход в космос Овчинин и Кононенко посвятили Алексею Леонову, который стал первым человеком, вышедшим за борт корабля в космическое пространство. Завтра он отмечает свое 85-летие.
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Наука и техника , Алексей Леонов , Алексей Овчинин , Роскосмос
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