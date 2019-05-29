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Украина создаст совершенно новую ракету для «Морского старта» 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Украинское Конструкторское бюро «Южное» интенсивно работает над импортозамещением российских комплектующих в семействе ракет «Зенит» и главная проблема уже решена — найдена замена двигателю РД-171М. Новый РД-815 также станет основой РН «Маяк-С3.92», которая будет перспективным средством вывода в проектах «Морской старт» и «Наземный старт».
Семейство ракет-носителей «Зенит» отрывалось от Земли всего два раза за последние пять лет — сказывались натянутые политические отношения между Украиной и Россией. Значительная часть компонентов «Зенит-3SL», наиболее часто используемой модели, производилась на российских предприятиях, а финальная сборка производилась на мощностях КБ «Южное». Однако после 2014 года логистическая цепочка была нарушена.
Самая сложная деталь ракеты — ее четырехкамерный двигатель РД-171М (РД-173) производства КБ «Энергомаш», — до недавнего времени не имел альтернативы в рамках проектов «Морской старт» (с платформы в Тихом океане) и «Наземный старт» (с космодрома Байконур). Но теперь, как сообщает «Интерфакс-Украина» со слов генерального директора КБ «Южное» Александра Дегтярева, новый двигатель РД-815 почти готов к огневым испытаниям. Исходя из его речи на конференции «Космические технологии: настоящее и будущее" в Днепре, его команда не оставляет надежд на возобновление запусков с воды, но готовится к работе, в первую очередь, с Байконура, так как для этого не придется существенно дорабатывать существующие стартовые площадки.
На „Зените“ и на „Маяке“ предполагается установить по три РД-815 тягой 250 тонн каждый. Это немного увеличить энерговооруженность ракеты по сравнению с предшественником российского производства. При наличии должного финансирования доводку и постройку первых модернизированных „Зенитов“ можно будет закончить в течение двух лет. Первое время запуски будут производиться на проверенной временем и усовершенствованной ракете, а затем „обкатанный“ двигатель будет поднимать в небо уже только новый носитель.
После заморозки „Наземного старта“ и фактического закрытия „Морского старта“ украинские ракетно-космические предприятия оказались без важного рынка сбыта своей продукции. Тем не менее к концу весны 2019 года в КБ „Южное“, которое является технологическим „сердцем“ всей отрасли в стране, смогли собрать третью ступень перспективной РН „Циклон“ полностью из своих комплектующих. В дополнении к этому прорабатываются проекты строительства космодрома для легких ракет на своей территории, а также в сотрудничестве с Канадой — в Северной Америке.
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Наука и техника , Зенит
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