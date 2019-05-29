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Раскрыт секрет 1000-летнего мавзолея славянского князя 

Российская Газета 1 час назад
Фото: W. Filipowiak / Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences
Профессор Анджей Буко из Института археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве обнародовал исследование, доказывающее, что мавзолей X века в Бодзи был построен вокруг одиночной могилы знаменитого славянского князя Мешко I.
Краткий отчет об исследовании опубликован на сайте Science in Poland. Древний некрополь был обнаружен в 2007 году во время археологических раскопок, предшествовавших строительству автомагистрали. Он расположен в городе Бодзи Куявско-Поморского воеводства.
Некрополь содержит несколько десятков захоронений конца X и первой половины XI века. Все погребенные относились к элите общества. До сих пор считалось, что это было коллективное элитное кладбище.
Однако профессор Анджей Буко предложил новую версию происхождения некрополя. По его мнению, изначально это было не кладбище, а одиночная могила, вернее, мавзолей Мешко I.
Это был польский князь — первый исторически установленный князь славянских племен, живших на берегах Вислы. Кстати, большую часть своей жизни он провел в Скандинавии.
"Самая старая и самая большая могила в некрополе была расположена на вершине холма, — говорит Анджей Буко. — Позже было добавлено несколько десятков могил, их буквально встроили в мавзолей".
Изначально мавзолей был построен в виде большой погребальной камеры диаметром около трех метров. Этот курган был увенчан каменной стелой, а сама могила была огорожена прямоугольным частоколом. Вход в гробницу располагался в западной стене.
Внутри мавзолея ученые нашли останки мужчины, умершего в возрасте 35-45 лет. Он покоился в деревянном гробу. По словам профессора Буко, покойный получил множество ритуальных подношений для своего последнего пути.
Так, сохранились фрагменты одежды из льняной ткани, фрагмент военного пояса, нож в кожаных ножнах и монеты, отчеканенные в Саксонии и Чехии.
"Некоторые реликвии, обнаруженные в могилах, типичны для современных скандинавских культур, — говорит профессор Буко. — Форма гробницы и планировка всего некрополя похожа на захоронения X века, найденные в Дании".
Анализ изотопов стронция, содержащихся в зубах умершего, показал, что родился этот человек на севере Польши. Однако он был похоронен в соответствии с чужеземными ритуалами. Кроме того, в нескольких могилах были найдены останки людей, вероятно, скандинавского происхождения.
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Наука и техника , Наука , РАН , Варшава
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