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Microsoft выпустит новую Windows с незаметными обновлениями 

Ferra.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
На ежегодной выставке Computex 2019 представители Microsoft раскрыли некоторые подробности о будущей операционной системе. Новая система должна будет отвечать всем современным требованиями, в частности, иметь непрерывные обновления, незаметные пользователю.
Названия будущей операционки, как и дату выхода, Microsoft не объявила, поэтому слухи о Windows Lite не подтвердились. Корпоративный вице-президент по продажам потребительских товаров и устройств компании заявил, что система должна будет подходить под новые типы устройств, вполне возможно, что под ноутбуки с двумя дисплеями и Chromebook.
Представители Microsoft рассказали, что в следующей операционке будут непрерывные обновления в фоновом режиме, которые при этом окажутся незаметны для пользователя. Это существенное изменение по сравнению с тем, как данный процесс устроен в Windows сегодня.
Также, по словам представителей Microsoft, система будет использовать облачное пространство и функционировать в сетях пятого поколения. Кроме того, она должна поддерживать различные способы ввода данных, в том числе голосовой, сенсорный, при помощи специального пера.
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Наука и техника , Microsoft
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