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Бактерии выжили в «марсианских» условиях на Земле 

Naukatv.ru 2 часа назад
Фото: Felipe Gomez/Europlanet
Анализ бактерий, живущих в экстремальных условиях горячих источников Эфиопии, показал, что жизнь может процветать в условиях, подобных тем, что были на молодом Марсе.
Международная группа исследователей во главе с Астробиологическим центром в Испании обнаружила штамм бактерий-экстремофилов в соляных отложениях геотермальной зоны вулкана Даллол, температура которых достигает 89 градусов по Цельсию. Образцы были собраны во время экспедиции к вулкану Даллол в январе 2017 года. Результаты исследования показали, что отложения Даллола представляют собой экстремальную среду с организмами, которые процветают при высокой температуре, высокой солёности и очень низком уровне pH.
Образцы транспортировались в запечатанных флаконах в современную лабораторию, где их анализировали с использованием ряда методов, включая электронную микроскопию, химический анализ и секвенирование ДНК. Команда выявила крошечные, сферические структуры в образцах соли, которые демонстрировали однозначно биологическое происхождение. Вулкан Даллол и его геотермальная зона являются одним из самых жарких мест на Земле со среднегодовой температурой от 36 до 38 градусов по Цельсию. Необычная геохимия Даллола похожа на гидротермальную среду, обнаруженную на Марсе. По словам исследователей, глубокое изучение характеристик этого места позволит понять пределы границ жизни на Земле, а также поможет найти жизнь на Марсе и в других местах Вселенной.
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Наука и техника , Наука , Испания , Эфиопия
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