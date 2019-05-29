В канаве под Вологдой нашли древнего каменного идола

В придорожной канаве в Харовском районе Вологодской области нашли каменного идола, которому может быть от 500 до 2,3 тыс. лет, сообщили в Харовском историко-художественном музее.

«Нашли недалеко от Харовска, в трех километрах от деревни, есть предположения, что его туда вывезли из карьера с песком», — передает слова представителя музея «Интерфакс».

Внимание на необычный камень с изображением человека обратила жительница деревни Бараниха Анна Сирикова, сообщает газета «Красный север».

Археолог АУ ВО «Вологдарестарация» Игорь Кукушкин сообщил, что это второй случай обнаружения в Вологодской области дохристианского каменного изваяния с чертами человека — первый раз идол нашли в 1890-е годы в реке Шексне.

Высота камня — 117 см, вес — не менее 300 кг. Ему может быть от 500 до 2,3 тыс. лет, сообщает newsvo.