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Найдена «невозможная» экзопланета 

Популярная механика + ещё 3 2 часа назад
Фото: University of Warwick / Mark Garlick
Ученые обнаружили экзопланету размером несколько меньше Нептуна в области, очень близкой к ее родительской звезде: предполагалось, что в подобных регионах не могут существовать планеты таких размеров.
Экзопланета получила название NGTS-4b. Она меньше Нептуна, однако в три раза больше, чем наша Земля: радиус тела на 20 процентов меньше, чем у Нептуна, а масса составляет 20 земных; температура же NGTS-4b составляет примерно 1 000 градусов Цельсия. Планета делает оборот вокруг родительской звезды всего за 1,3 дня.
Как отмечается, NGTS-4b — это первая планета подобного размера, обнаруженная так близко от звезды, в «нептуновской пустыне»: области, где ранее никогда не находили планеты размерами примерно с Нептун. В этом регионе объекты подвержены сильному излучению, что, как предполагалось, означает, что планеты не могут сохранить свою газовую атмосферу: NGTS-4b же, однако, имеет газовую атмосферу. Исследователи предполагают, что NGTS-4b оказалась в «нептуновской пустыне» недавно, в течение последнего миллиона лет, или же планета была настолько крупной, что ее атмосфера просто до сих пор находится в процессе испарения.
Открытие NGTS-4b было сделано исследователями при помощи системы телескопов Next-Generation Transit Survey (NGTS), находящихся в Паранальской обсерватории ESO в пустыне Аатакама в Чили. Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society; кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте ScienceDaily.
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Наука и техника , Наука
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