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В Таиланде открыли два новых вида мегарапторов 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: University of Bonn
Ученые из Боннского университета (Германия) и музея Сириндхорн (Таиланд) по окаменелостям идентифицировали два новых вида динозавров, оказавшихся дальними родственниками тиранозавра Рекса.
Результаты работы опубликованы в журнале Acta Palaeontologica Polonica, ознакомиться с краткой версией отчета можно на портале Phys.org.
Несколько окаменелых костей древних ящеров были найдены в Таиланде еще 30 лет назад. Но только сейчас ученые установили, кому они принадлежали.
Им удалось идентифицировать два ранее неизвестных науке вида динозавров. Один из них получил название Vayuraptor nongbualamphuenisis, второй — Phuwiangvenator yaemniyomi. Оба являются дальними родственниками тиранозавра Рекса.
Исследователи считают, что это были очень опасные и эффективные хищники. Они передвигались на задних лапах, причем Phuwiangvenator был, вероятно, очень быстрым бегуном. Его длина составляла около шести метров, то есть он вдвое уступал в размерах тиранозавру Рекса.
Оба ящера обладали сильными передними лапами, вооруженными длинными когтями. У них были более тонкие, чем у тиранозавра Рекса, головы с длинной мордой.
Ящеры оказались ранними представителями группы мегарапторов. Ученые сочли это признаком того, что мегарапторы появились именно в Юго-Восточной Азии, а затем распространились в другие регионы.
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Наука и техника , Наука , Германия , Таиланд
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