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В Египте археологи обнаружили жилой дом возрастом две тысячи лет 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Экспедиция Археологической школы Научного тренировочного центра, работавшая в районе некрополя Туна эль-Габаль в центральной части Египта, обнаружила жилой дом, входивший во времена Птолемеев (IV век до нашей эры — начало нашей эры) в крупный жилой комплекс, пишет газета "Аль-Ахали". При раскопках ученые нашли фрагменты глиняных амфор, кости домашних животных и даже серебряные монеты.
По словам генерального директора археологического управления Центрального Египта Гамаля аль-Самсатави, обнаруженный дом, построенный в характерном для времен Птолемеев стиле, состоял из трех комнат.
"Найденные во время раскопок амфоры относятся к I веку до нашей эры — I веку нашей эры. Кости домашних животных принадлежали лошадям и ослам… Серебряные монеты обнаружили завернутыми в льняную ткань, они были закопаны в боковой части дома", — пояснил аль-Самсатави.
Сообщается, что в работе экспедиции принимали участие 15 ученых, проходивших тренинг по работе с современными методами археологических раскопок.
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Наука и техника , Наука , Египет
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