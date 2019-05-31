Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые придумали, как избавить растения от наследственного стресса 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов
Российские и тайваньские ученые разработали биоинженерные методы, позволяющие развить в культурных растениях наследственную память о реакции на стресс и сохранить стабильный урожай, сообщает Дальневосточный федеральный университет.
В исследованиях приняли участие молекулярные биологи ДВФУ, Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) и Национального университета Тайваня. Они проанализировали знания о механизмах реакции растений на разные виды стресса от факторов окружающей среды. Ученые выяснили, что клетки растений узнают о стрессе с помощью подсистем, во взаимодействии которых важную роль играют SWI/SNF белки.
"Именно с ними ученые предлагают проводить биоинженерные операции для повышения стрессоустойчивости растений", — говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что механизм памяти растений о пережитом стрессе и передача "воспоминаний" от первого к последующим поколениям — еще малоизученная область.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет Мигранты, ехавшие во Францию, оказались на Украине и очень удивились
Комментарии
Наука и техника , РАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам сократят новогодние каникулы10
А С-400 я вам не дам: Москва отказала Ирану?46
Служившего в Сирии генерала РФ обвинили в беззаконии55
РФ «не даст спустить на тормозах» инцидент в Косово75
Новые десантные катера Украины оказались тихоходными2
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение