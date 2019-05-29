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Искусственный кратер на астероиде Рюгу заснят крупным планом 

Популярная механика + ещё 2 6 часов назад
Фото: Популярная механика
Японская автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2», запущенная в конце 2014 года, достигла цели своей миссии — астероида Рюгу — в июне прошлого года. С тех пор зонд уже успел выпустить на поверхность объекта два аппарата MINERVA-II и аппарат MASCOT, а также совершить операцию по забору образцов грунта. В начале апреля же станция при помощи пенетратора SCI смогла создать на поверхности астероида искусственный кратер; сброс пенетратора на поверхность Рюгу недавно показали на видео, а сейчас стало доступно детальное изображение области кратера.
На данный момент специалисты миссии «Хаябусы-2» готовятся к новой операции по забору грунта из рукотворного кратера. В середине мая станция должна была сбросить в область S01 второй светоотражающий маркер-целеуказатель, который бы в будущем применялся для ориентирования: тогда, однако, из-за сбоя зонд с этим не справился, но зато сумел детально заснять — с высоты 50 метров — искусственный кратер. Полученные снимки показали, что область C01 действительно подходит для нового забора грунта, и специалисты решили попытаться вновь сбросить второй светоотражающий маркер-целеуказатель: операция должна пройти с 28 по 30 мая, а 31-го «Хаябуса-2» должна будет вернуться на рабочую орбиту.
Как ожидается, новая операция по забору грунта пройдет в ближайшие полтора месяца: точная же дата пока неизвестна.
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