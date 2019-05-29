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СМИ: китайский луноход «Юйту-2» вышел из спящего режима и возобновил работу 

ТАСС 40 минут назад
Фото: соцсети
Китайский луноход "Юйту-2" — составная часть приземлившегося 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" — самостоятельно вышел из спящего режима и приступил к новому этапу исследования естественного спутника Земли. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.
Аппарат "Чанъэ-4" был запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря прошлого года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января в 10:26 по местному времени (05:26 мск) "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны. В 11:40 (06:40 мск) аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятой с близкого расстояния.
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Наука и техника , Технологии
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