СМИ: китайский луноход «Юйту-2» вышел из спящего режима и возобновил работу

Китайский луноход "Юйту-2" — составная часть приземлившегося 3 января на обратной стороне Луны аппарата "Чанъэ-4" — самостоятельно вышел из спящего режима и приступил к новому этапу исследования естественного спутника Земли. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

Аппарат "Чанъэ-4" был запущен с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань 8 декабря прошлого года. Основная задача проекта "Чанъэ-4", состоящего из автоматического посадочного модуля и лунохода, заключается в исследовании обратной стороны естественного спутника Земли. 3 января в 10:26 по местному времени (05:26 мск) "Чанъэ-4" успешно сел на обратную сторону Луны. В 11:40 (06:40 мск) аппарат сделал первый в мире снимок поверхности обратной стороны естественного спутника Земли, снятой с близкого расстояния.