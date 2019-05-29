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Песчаные дюны на Марсе движутся необычным образом 

AstroNews 4 часа назад
Фото: www.astronews.ru
Песчаные дюны на поверхности Красной планеты движутся под действием ветра — однако медленно, и на их движение оказывают влияние факторы, которые не влияют на перемещение песчаных дюн на Земле.
Ученые отследили движение почти 500 индивидуальных дюн, используя данные, собранные при помощи орбитального марсианского аппарата НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Изучая движение этих песков, исследователи смогли сравнить взаимодействие между ветром и песком на Марсе с аналогичным взаимодействием на Земле.
«На Марсе энергии ветра попросту недостаточно для того, чтобы перемещать значительные количества песка по поверхности, — рассказал главный автор нового исследования Мэттью Хойнацка (Matthew Chojnacki), планетолог из Аризонского университета, США, в сделанном заявлении. — Песку на Марсе потребуется два года, чтобы пройти такое же расстояние, которое на Земле дюна пройдет за один сезон».
Хойнацка и его коллеги использовали в своем исследовании подробные снимки поверхности Красной планеты, сделанные при помощи бортовой камеры HiRISE аппарата MRO. Сравнивая между собой архивные и современные снимки исследователи смогли проследить перемещения дюн и определить скорость их движения.
Полученные результаты показали, что скорость перемещения дюн на Марсе составляет лишь небольшую долю от скорости движения дюн на Земле. Менее предсказуемым результатом стало то, что в некоторых областях поверхности — например, в области Большой Сирт, горах Геллеспонт и области под названием North polar ergs — пески движутся с повышенной скоростью. Ученые считают, что эта аномалия связана с перепадом высот поверхности и температур в этих областях, где встречаются различные типы местности. Этот фактор не оказывает влияния на скорость движения песчаных дюн на Земле, пояснили авторы.
Исследование опубликовано в журнале Geology.
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Наука и техника , NASA
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