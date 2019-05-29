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В России появятся дроны-курьеры 

Москва24 + ещё 2 39 минут назад
Фото: depositphotos/Nesterenko_Max
Массовые перевозки дронами-курьерами могут начаться в России с 2021 года. Данные технологии активно развиваются, передает РИА Новости.
Как рассказал сооснователь компании Tsuru Robotics Никита Родиченко, пилотные проекты начнутся уже в 2019 году, а реальное применение такого вида доставки возможно не раньше 2021 года.
Родиченко напомнил, что в 2016 году Tsuru Robotics совместно с Сибирским клиническим центром тестировала пилотный проект с доставкой крови дронами через Красноярск. Отрабатывалась точная посадка и полет в городской среде.
По словам специалиста, в российских городах пока нет спроса на доставку товаров дронами, хотя тема популярная. При этом за рубежом на такую услугу спрос большой.
Эксперт подчеркнул, что в некоторых случаях доставка дронами может быть выгодна компаниям как с точки зрения доступности, так и финансово.
Беспилотные системы полезны там, где нет доступа для обычных курьеров. Разработка очень уместна на удаленных маршрутах, если необходимо организовать передачу до буровых установок или уединенных поселений.
По словам Родиченко, дроны будут неотъемлемой частью логистической инфраструктуры. В настоящий момент, технология позволяет доставлять медикаменты и продовольствие на отдаленные объекты.
Компания Tsuru Robotics была основана в 2015 году, одно из ее ведущих направлений деятельности — работа по точному управлению дронами в условиях недоступной спутниковой навигации и в помещениях.
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Наука и техника , РИА Новости , Красноярск
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