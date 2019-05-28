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Трюк-машина. Робот прошел по жердочке 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: bostondynamics.com/ РГ
Трюки, которые вытворяют роботы, не перестают удивлять. Скажем, один из самых совершенных на сегодня гуманоидных роботов Atlas, созданный компанией Boston Dynamics, запрыгивает на большую высоту, а затем соскакивает вниз.
Но самый впечатляющий номер - сальто назад. А еще этот робот бегает по пересеченной местности и способен подняться после падения. И вот новое достижение Atlas. Он демонстрирует чудеса ловкости, передвигаясь по очень сложной, извилистой поверхности, ступая по неустойчивым доскам и тонким планкам. Тут и человеку пришлось бы непросто. Робот копирует движения человека, который пытается удержать равновесие при ходьбе по таким сложным поверхностям.
— Мы максимально скопировали движения человека, которые позволяют роботу взбираться на горы, пробираться по пещерам, двигаться по снегу или подниматься по лестницам, — рассказывает один из авторов разработки профессор Джерри Пратт. — Эти движения были отточены до идеала многовековым процессом эволюции, они позволяют держать в равновесии центр массы тела человека, который находится достаточно высоко.
При помощи лазерного сканнера Atlas постоянно составляет и обновляет трехмерную карту своего пути. По мере поступления новых данных он корректирует дальнейший маршрут и тщательным образом рассчитывает свой следующий шаг. После ряда усовершенствований робот Atlas сможет выступать даже в роли "аватара" живого человека, заменив его во время выполнения опасных миссий.
— Вполне возможно, что подобные двуногие гуманоидные роботы будут использоваться для исследований других планет и небесных тел, — рассказывает Джерри Пратт. — Они смогут построить обитаемые помещения космических баз, действуя как в автоматическом режиме, так и при помощи дистанционного управления. Но в любом случае ключевым моментом во всем этом станет возможность роботов двигаться в точности так же, как и движется человек.
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Наука и техника , Технологии
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