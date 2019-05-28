«Что-то идет не так. Кажется, это будет катастрофа».

Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники

Роскосмос назвал сумму ущерба от аварийных пусков ракет за девять лет, с 2010 по 2018 год, — это 35 млрд рублей. При этом лишь две трети ущерба госкорпорация смогла возместить за счет страховых выплат.

Ущерб от аварийных пусков ракет, которые происходили в период 2010-2018 годов, составил 35 млрд рублей. Всего за этот промежуток времени в России было произведено 11 аварийных пусков ракетной техники. Такие данные приводятся в документах госкорпорации Роскосмос, опубликованных на федеральном портале проектов правовых актов.

«На организацию страхования было потрачено около 15 млрд рублей бюджетных средств и средств Госкорпорации «Роскосмос» (из них субсидии — около 12 млрд рублей), что составляет 8% от стоимости космической техники», — говорится в документах.

20 млрд из 35 млрд ущерба были возмещены за счет инструментов страхования (что более чем в 7 раз превышает затраты на страхование). Всего за указанный период было запущено более 80 космических аппаратов, которые были застрахованы на общую сумму 187,5 млрд рублей.

При этом за указанные девять лет произошел ряд аварийных пусков космической техники, которые не были застрахованы.

Из-за них госкорпорация «Роскосмос» понесла убытки в размере более 10,5 млрд рублей, источники возмещения которых не установлены. Так, убыток от аварии ракеты-носителя «Протон-М» с КА «ГЛОНАСС» в 2013 году превысил 5 млрд рублей. Запуск не был застрахован, источники финансирования убытка не определены до настоящего времени.

«Аварии ракетно-космической техники влекут не только значительные финансовые потери, но и наносят ущерб репутации Российской Федерации на международном рынке космических услуг», — говорится в документах.

Высокая аварийность ракетной техники давно стала одной из главных причин критики российской космической отрасли наряду с коррупцией и финансовыми нарушениями.

Упомянутая авария ракеты «Протон» с космическим аппаратом «ГЛОНАСС» 2 июля 2013 года на космодроме Байконур была одной из самых резонансных — она произошла в прямом эфире канала «Россия 24», когда ведущий сказал, комментируя кадры с падающей ракетой:

«Что-то идет не так. Кажется, это будет катастрофа».

Однако большая волна критики поднялась после того, как стала известна причина аварии. Комиссия по расследованию причин ЧП выяснила, что к трагедии привела неправильная работа датчиков угловых скоростей — три из шести были установлены «вверх ногами». Выявить причину помог обломок ракеты, который уцелел после взрыва и последующего пожара. По сообщению очевидцев, высота пламени на месте падения аппарата достигала 20 метров.

Тогда были установлены три сотрудника Центра им. Хруничева , которые монтировали датчики на ракету. «Рабочий, молодой человек, недавно закончил технический колледж. Работу по установке датчиков угловых скоростей он выполнял всего второй раз», — сказал тогда заместитель руководителя Роскосмоса Александр Лопатин

По версии следствия Гришин, Николаев и Гудкова еще в 2011 году устанавливали на ракету датчики угловых скоростей, которые позволяют стабилизировать ее по каналу рысканья. «В результате нарушения ими технологической дисциплины, предусмотренной конструкторской и технологической документацией, эти датчики были установлены неправильно (с поворотом на 180 градусов от штатного положения). Это исказило работу системы управления ракеты-носителя, вызвало ее падение и разрушение.

В рамках расследования обвиняемые Гришин и Николаев частично признали свою вину в совершении преступления», — сообщал Следственный комитет

На фоне участившихся аварийных пусков космических аппаратов в пилотируемой космонавтике избегать аварии удавалось до 2018 года. Первый за 40 лет крупный инцидент с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошел 11 октября 2018 года при старте к МКС с космодрома Байконур. При отделении боковых ускорителей второй ступени на второй минуте полета на высоте порядка 50 км возникла авария ракеты-носителя, после чего в автоматическом режиме сработала система аварийного спасения (САС), благодаря которой экипаж уцелел.

Это была первая и знаковая авария космической техники, которая произошла уже при новой администрации Роскосмоса после назначения Дмитрия Рогозина на должность главы госкорпорации.

Тогда Рогозин заявил, что подобные инциденты вероятны, когда речь идет о сложных технических системах.

«Техника — это все-таки техника. И она рано или поздно дает сбой. Вы знаете, что нет ни одного образца техники, которая имеет стопроцентную надежность. Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 и за запятой какие-то там еще проценты. Но все-таки эти проценты — это те случаи, которые рано или поздно происходят», — заявил Рогозин.

Вопрос аварийности Рогозин затронул в ходе недавней лекции в МГУ . При этом он повторил мысль, обычно звучащую из уст критиков Роскосмоса — что самая надежная техника в космической отрасли подводит, если ею занимаются ненадежные люди. «Качество космической техники определяется качеством людей. Что касается этой аварии (октябрьской), то мы докопались до руды», — заявил он об итогах расследования.

Правда, уже под конец лекции Рогозин сделал совершенно противоположное заявление, фактически обвинив в авариях Роскосмоса не людей, а технику.