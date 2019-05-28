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Российская «Стрела» не полетит из-за Украины 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В настоящее время Россия не планирует использование конверсионной ракеты «Стрела». Об этом сообщил ТАСС гендиректор и главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) машиностроения Александр Леонов.
«В силу многих причин, в том числе связанных с кооперацией по системе управления ракеты и участием в ней предприятий Украины, использование ракет-носителей "Стрела" в ближайшее время не предполагается», — сказал специалист.
По его словам, до тех пор, пока на боевом дежурстве находится межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) УР-100Н УТТХ, соответствующая шахтная пусковая установка на космодроме Байконур будет поддерживаться в рабочем состоянии.
В мае 2018 года сообщалось, что Россия может возобновить запуск спутников с использованием выведенных из эксплуатации МБР РС-20 («Сатана»), тем самым возродив проект «Днепр» без участия Украины.
Жидкостная двухступенчатая ракета-носитель легкого класса «Стрела» спроектирована НПО Машиностроения на основе МБР РС-18 (УР-100Н). Запускаемый с Байконура носитель выводил на низкую околоземную орбиту до двух тонн. В период с декабря 2003 года по декабрь 2014 года было проведено три (успешных) старта ракеты. Система управления «Стрелы» разработана харьковским «Хартроном» (Украина).
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