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Члены экипажа SIRIUS завершили виртуальную миссию на Луне и вернулись на корабль 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Четыре члена экипажа эксперимента SIRIUS завершили виртуальную миссию на поверхности Луны и вернулись на корабль. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на странице Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в Facebook.
"В соответствии со сценарием наземного модельного эксперимента SIRIUS-19 27 мая 2019 года экипаж экспериментального лунного взлетно-посадочного комплекса, выполнив всю программу на лунной поверхности, осуществил взлет со спутника Земли и в 14 часов по московскому времени пристыковался к орбитальному кораблю", — указывается в сообщении.
Командир корабля Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, врач экипажа Стефания Федяй и исследователь Рейнхолд Повилаитис уже вернулись к своим коллегам, ожидающим их на орбитальном корабле, — Аллену Миркадырову и Анастасии Степановой. Экипаж чувствует себя хорошо, все оборудование эксперимента SIRIUS работает штатно.
"Все замечания и предложения экипажа и операторов наземных служб, связанные с осуществлением внекорабельной деятельности, будут проанализированы и учтены в ходе подготовки следующего эксперимента", — отметили в институте.
Как отмечается в сообщении, до окончания миссии экипажу предстоит "построить" лунную базу с помощью дистанционно-управляемого ровера и провести серию стыковок с транспортными кораблями.
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая. Первый так называемый выход на поверхность Луны состоялся 23 мая в 10:00 мск. В нем принимали участие Тарелкин и Повилаитис. Они использовали специализированные костюмы со шлемом виртуальной реальности.
Международный изоляционный эксперимент SIRIUS, в ходе которого экипажу из шести человек предстоит выполнить лунную миссию за 120 суток, стартовал в Москве на базе ИМБП РАН 19 марта. В российско-американский экипаж вошли трое мужчин и три девушки. Всего за четыре месяца изоляции будет выполнен 81 эксперимент.
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Наука и техника , Анастасия Степанова , РАН
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