Ноутбук с шестью опаснейшими вирусами продали за 1,3 миллиона долларов

Интернет-художник Го О Дун продал на аукционе обыкновенный ноутбук, зараженный шестью видами наиболее опасных вредоносных программ в мире. Идея этого арт-объекта, по словам Го, состоит в том, чтобы выразить виртуальные угрозы для человечества в физической форме.

Арт-объект, проданный сегодня на аукционе, представляет собой самый обычный ноутбук Samsung NC10-14GB — за тем исключением, что в него загрузили шесть очень опасных вредоносных программ, которые в свое время нанесли мировой экономике ущерб на общую сумму более 95 миллиардов долларов. Автор произведения — интернет-художник Го О Дун — назвал его The Persistence of Chaos («Живучесть хаоса»).

Это ILOVEYOU — вирус, в 2000 году атаковавший через электронную почту компьютеры с Windows, на его счету 15 миллиардов долларов ущерба; почтовый червь 2004 года MyDoom, убытки от которого составили 38 миллиардов долларов (подозревают, что его запустили российские спамеры); червь SoBig, атаковавший компьютеры в 2003 году, более 37 миллиардов долларов ущерба; программа-вымогатель WannaCry, поразившая более 200 000 компьютеров в 2017 году и принесшая более 100 миллионов долларов убытков; программа, похищавшая банковские учетные данные DarkTequila, активная с 2013 года; наконец, BlackEnergy — ПО, использовавшееся для кибератак и вызвавшее отключение электричества в Украине в 2015 году.

Аукцион начался 26 мая и завершился 27 мая в 18:00 по североамериканскому восточному времени (01:00 28 мая по московскому времени). Арт-объект купили за 1 345 000 долларов. Согласно положению об аукционе, покупатель обязуется использовать его только как объект искусства и не распространять с его помощью вредоносные программы.

Го О Дун работал в сотрудничестве компанией Deep Instinct, которая занимается кибербезопасностью. Она предоставила вредоносное ПО и помогла установить его на компьютер так, чтобы оно не представляло угрозы. В разговоре с The Verge Го пояснил, что его идея заключалась в том, чтобы сделать физическими абстрактные угрозы, которые несет нам цифровой мир.

«Мы представляем, что вещи, происходящие с компьютерами, не могут влиять на нас, но это абсурд, — говорит Го. — Боевые вирусы могут воздействовать на энергосистемы и общественную инфраструктуру, что наносит прямой вред людям».

Сейчас ноутбук абсолютно безопасен, если, конечно, не подключать его к Интернету и не вставлять в него какие-либо носители информации.