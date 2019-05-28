Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае представили самый быстрый поезд на магнитной подушке 

Ридус 2 часа назад
Фото: CRRC
Китайские инженеры из компании CRRC представили прототип поезда на магнитной подушке, который может стать самым быстрым поездом в мире. Предполагается, что он сможет развивать скорость в 600 километров в час.
Это наибольший показатель штатной скорости среди поездов на магнитной подушке, уточняют специалисты.
Напомним, что магнитоплан или магле́в — это поезд на магнитной подушке, который управляется и удерживается над поверхностью дороги с помощью силы электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса.
Так как между поездом и поверхностью полотна существует зазор, трение между ними исключается, и единственной тормозящей силой является аэродинамическое сопротивление.
Маглевы считаются самыми быстрыми поездами в мире. Первый маглев изобрела немецкая компания Transrapid в 1984 году. У нас тестирование таких систем началось намного раньше.
В СССР в 1979 году в городе Раменском был построен экспериментальный тестовый участок для ходовых испытаний вагонов на магнитном подвесе в виде эстакады длиной 600 м, впоследствии продлённый до 980 м.
Недавно прототип нового маглева CRRC собрала на китайском предприятии в Циндао. В ближайшее время разработчики планируют провести испытания поезда.
Если все пойдет по плану, использования нового скоростного поезда начнется в 2021 году. Пока что технические подробности о китайском поезде на магнитной подушке не уточняются.
Недавно мы рассказывали о японском скоростном поезде, который сможет развивать скорость до 400 км/ч. Японцы заявили, что на разработку такого поезда им потребуется не меньше 10 лет, поэтому они наедятся, что их не опередят в этой гонке.
Но, похоже, китайцы и тут вырвались вперед.
Ридус: последние новости
Анонс Redmi K20 и K20 Pro: доступные смартфоны с выдвижной камерой и NFC На МКС протестируют космическую жвачку На видео попала «гирлянда» интернет-спутников Илона Маска
Комментарии
Наука и техника , Технологии , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потребовала объяснений от Китая150
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса63
В Косово начались столкновения142
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота18
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте28
Видео
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:24
Российский школьник записал обращение перед нападением на школу
Происшествия
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
04:39
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота
Происшествия Катастрофы
00:52
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса
Происшествия Статьи
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение