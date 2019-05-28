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Крупнейший за почти 30 лет изумруд весом 1,6 кг найден на Урале 

ТАСС + ещё 8 2 часа назад
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Крупнейший за последние почти 30 лет изумруд весом 1,6 кг найден на единственном в России месторождении изумрудов "Мариинский прииск" в Свердловской области, его стоимость вместе с добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей, говорится в сообщении Ростеха.
"Это крупнейшая в стране находка за последние почти 30 лет — изумруд весом более 2 кг был обнаружен в 1990 году, с тех пор самым большим (1 540 граммов) был камень, найденный в 2018 году", — отмечается в сообщении.
Работники прииска обнаружили изумруд в шахте на глубине 260 метров.
"Это настоящий природный образец, уникальный не только своими размерами, но и формой кристалла. По цвету специалисты отнесли минерал ко второй категории ("зеленый"), по сорту — к третьей (в связи с наличием природных трещин). Находкой уже заинтересовались покупатели — стоимость изумруда вместе с добытой на прииске россыпью драгоценных камней составит 32 млн рублей", — сообщается в пресс-релизе.
Мариинский прииск — предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения. Единственное в России, самое крупное в Европе и одно из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, фенакит и александриты. Ежегодно Мариинский прииск перерабатывает 94 тысячи тонн руды, а также 150 кг изумрудов, 15 кг александритов, более 5 тонн бериллов.
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Комментарии
Наука и техника , Ростех , Свердловская Область
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