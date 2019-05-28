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В России разработали концепцию ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
Госкорпорация "Роскосмос" и Российская академия наук разработали концепцию Федеральной целевой программы до 2030 года по созданию сверхтяжелой ракеты, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Роскосмосом совместно с РАН была разработана концепция Федеральной целевой программы "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы", — сказал он.
Рогозин пояснил, что в рамках ФЦП запланировано создание не только транспортной инфраструктуры, состоящей из ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса, но и средств поддержки пилотируемых миссий, "поскольку создание указанных средств, за исключением пилотируемого транспортного корабля, не запланировано в рамках действующих федеральных программ".
Ранее сообщалось, что первый пуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" запланирован на 2028 год.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РАН , РИА Новости
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