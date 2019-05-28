В России разработали концепцию ФЦП по созданию сверхтяжелой ракеты

"Роскосмосом совместно с РАН была разработана концепция Федеральной целевой программы "Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020-2030 годы", — сказал он.

Рогозин пояснил, что в рамках ФЦП запланировано создание не только транспортной инфраструктуры, состоящей из ракеты-носителя сверхтяжелого класса, пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса, но и средств поддержки пилотируемых миссий, "поскольку создание указанных средств, за исключением пилотируемого транспортного корабля, не запланировано в рамках действующих федеральных программ".

Ранее сообщалось, что первый пуск сверхтяжелой ракеты "Енисей" запланирован на 2028 год.