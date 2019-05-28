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Космические аварии за девять лет обошлись России в 35 миллиардов рублей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Ущерб от аварий в российской ракетно-космической отрасли в 2010-2018 годы превысил 35 миллиардов рублей, а непокрытые убытки — свыше 10 миллиардов, говорится в документации к проекту постановления правительства.
"В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб России составил более 35 миллиардов рублей (что почти в 13 раз превышает затраты на страхование). При этом за счет инструмента страхования было возмещено почти 20 миллиардов рублей (что более чем в семь раз превышает затраты на страхование)", — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
В то же время в этот период произошел ряд аварийных пусков космической техники, которые не были застрахованы. "Следствием данных аварий стали убытки госкорпорации "Роскосмос" в размере более 10,5 миллиардов рублей, источники возмещения которых не установлены", — говорится в документе.
Только одна авария ракеты "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М" в 2013 году привела к убытку в 5 миллиардов рублей.
"Запуск не был застрахован, источники финансирования убытка не определены до настоящего времени", — говорится в тексте.
Всего в 2010-2018 годы с помощью механизма субсидирования был застрахован запуск более 80 спутников, производство которых финансировалось за счет средств федерального бюджета. На их страхование потратили порядка 187,5 миллиардов рублей.
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