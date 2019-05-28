Ученые начали сканирование пещеры, найденной на маршруте трассы «Таврида»

Спелеологи Крыма начали изучение системы полостей обнаруженной при строительстве трассы "Таврида" пещеры для определения ее реальной длины, сканирование проводится с поверхности с помощью электротомографов, сообщил журналистам председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

"По программе развития Крымского федерального университета выделено 12 миллионов рублей на развитие подразделения — института спелеологии и карстологии. По сути, эти средства выделены на исследование пещеры "Таврида". Средства пошли на закупку оборудования, в том числе газоанализаторов. Известно, что в пещере большая концентрация углекислого газа, а также, возможно, присутствует радон. Кроме того, закуплены электротомографы, которые позволяют "просвечивать" полость с поверхности. Приборы позволяют "нащупать" полость до глубины 200 метров, при этом необходимая для исследования пещеры глубина — в пределах 30-50 метров", — сказал Самохин.

Ученый сообщил, что изучение местности, где расположена пещера "Таврида", позволит выявить целую систему полостей и пещер. Вскрытие при строительстве трассы самой крупной из них стало случайностью, но закономерной с точки зрения спелеологии, отметил Самохин.

"На этой глубине мы можем понять, где находятся полости, обводненные зоны. Сейчас ведь пещера пройдена нами на 1,3 километра из возможных 10-15 километров, то есть на десятую часть. Эта система (ходов) рядом, она либо закрыта глинистыми отложениями, либо отвалами. Этими приборами мы сможем определить, где копать. Мы наметили несколько точек в междуречье (между реками Зуя и Бештерек, Белогорский район) и провели первые исследования", — отметил ученый.

Он напомнил, что вход в пещеру у трассы "Таврида" сейчас закрыт, там ведется строительство дороги. Начать обустройство другого входа в пещеру пока не позволяет отсутствие документов о передаче земли (в целом до 25 гектаров), под которой находится пещера, в ведение университета, добавил Самохин.

Уникальная карстовая пещера была обнаружена в ходе строительства четырехполосной трассы "Таврида" от Керчи до Севастополя на участке в Белогорском районе возле поселка Зуя. Работы были приостановлены для ее первичного изучения. Позднее подрядчик АО "ВАД" сделал объезд входа в пещеру и приступил к созданию конструкции над ней для прокладки трассы. Полость, по мнению ученых, образовалась в результате длительных процессов воздействия напорных подземных вод. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных.