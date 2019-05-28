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Спутнику МГТУ Баумана из суеверия придумают новое название 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Третий спутник МГТУ имени Баумана не будут называть "Бауманец-3", чтобы он не повторил печальную судьбу первого и второго "Бауманцев", сообщил журналистам во вторник гендиректор НПО машиностроения Александр Леонов.
МГТУ имени Баумана создавало спутники "Бауманец" совместно с НПО машиностроения. Первый такой спутник не удалось вывести на орбиту в результате аварии ракеты "Днепр" в 2006 году. Второй был потерян при запуске с космодрома Восточный в конце 2017 года, когда из-за неправильно выставленного азимута разгонный блок "Фрегат" не доставил полезную нагрузку на орбиту.
"Мы действительно сотрудничаем по спутникам нового поколения с Бауманским университетом. Это аппарат малого класса, аппарат который мы называли "Бауманец", а теперь договорились "Бауманцем" больше не называть из суеверия", — сказал Леонов.
Новый спутник будет аппаратом дистанционного зондирования Земли. Причем Леонов не стал называть его характеристики, так как "разрешение для данного аппарата не самое главное, здесь больше важно, какого качества информацию он может давать, и чтобы студенты-бауманцы самостоятельно могли проводить дешифрирование информации, распознавание объектов".
Дата пуска также пока не назначена. Создание спутника будет зависеть от финансирования, кроме того, еще нет договоренности с "Роскосмосом", на какой ракете в качестве попутной нагрузки будет запущен новый спутник МГТУ.
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Наука и техника , Александр Леонов , Роскосмос , МГТУ им. Баумана
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