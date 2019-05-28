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Рогозин рассказал, когда миссия на Луну станет пилотируемой 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Перед отправкой российской пилотируемой миссии на Луну там будут созданы условия для жизнедеятельности космонавтов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Пилотируемой программа станет, когда будем уверены в безопасности, определимся с перспективными местами для развертывания инфраструктуры, подготовим и протестируем технику. Космонавт должен при полёте на Луну переходить из одной безопасной среды в другую", — сказал он.
Перед пилотируемой миссией, пояснил Рогозин, пройдет этап исследования Луны с помощью робототехники: запуск зондов, накопление знаний о лунной поверхности, отработка транспортных платформ, запуск строительных роботов для подготовки базы, потом роботов-аватаров для её испытаний.
Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на Луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
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Наука и техника , Другое , Дмитрий Рогозин , МГУ , Роскосмос , РИА Новости
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