Рогозин рассказал, когда миссия на Луну станет пилотируемой

Дмитрий Рогозин. Перед отправкой российской пилотируемой миссии на Луну там будут созданы условия для жизнедеятельности космонавтов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Роскосмоса

"Пилотируемой программа станет, когда будем уверены в безопасности, определимся с перспективными местами для развертывания инфраструктуры, подготовим и протестируем технику. Космонавт должен при полёте на Луну переходить из одной безопасной среды в другую", — сказал он.

Перед пилотируемой миссией, пояснил Рогозин, пройдет этап исследования Луны с помощью робототехники: запуск зондов, накопление знаний о лунной поверхности, отработка транспортных платформ, запуск строительных роботов для подготовки базы, потом роботов-аватаров для её испытаний.