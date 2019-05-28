Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роскосмос» даст МКС «второе дыхание» за счет новых функций, заявил Рогозин 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Россия не планирует отказываться от МКС, а наоборот придаст ей "второе дыхание" за счет использования ее для ремонта и обслуживания спутников, обслуживания межорбитальных буксиров и развития международного сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Часто задается вопрос о будущем МКС после 2025 года. Мы будем стремиться к сохранению и развитию этой уникальной платформы. МКС может получить "второе дыхание" за счет расширения круга участников экспериментов на борту, и государственных и частных, за счет расширения функционала", — сказал он.
Станция, по словам Рогозина, может играть роль полигона по испытанию космической техники, бортовой аппаратуры, платформы для многих полезных нагрузок, в перспективе — логистического хаба для выводимых грузов, включая ремонт и обслуживание возвращаемых на станцию спутников, межорбитальных буксиров.
В настоящее время страны-партнеры проекта МК договорились о продлении эксплуатации станции до 2024 года и обсуждают вопрос продления эксплуатации до 2028-2030 годов.
Последние новости
В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине В России могут ужесточить правила призыва в армию "Друг узнал меня в прицел": как солдат ВСУ выбивали из аэропорта Донецка
Комментарии
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия потребовала объяснений от Китая150
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса63
В Косово начались столкновения142
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота18
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте28
Видео
02:13
Россия потребовала объяснений от Китая
Политика
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
01:23
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Армия Войска
02:04
Силовой захват вора в законе попал на видео
Криминал Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:24
Российский школьник записал обращение перед нападением на школу
Происшествия
00:37
Чего добьется «фракция Путина» в Европарламенте
В мире Европа
04:39
Гибель совладелицы S7: последние слова пилота
Происшествия Катастрофы
00:52
«Дети лежали на земле»: резня и харакири у школьного автобуса
Происшествия Статьи
00:24
Израиль отомстил Сирии за самолет
Ближний Восток Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение