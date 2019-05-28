«Роскосмос» даст МКС «второе дыхание» за счет новых функций, заявил Рогозин

Дмитрий Рогозин. Россия не планирует отказываться от МКС, а наоборот придаст ей "второе дыхание" за счет использования ее для ремонта и обслуживания спутников, обслуживания межорбитальных буксиров и развития международного сотрудничества, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса"

"Часто задается вопрос о будущем МКС после 2025 года. Мы будем стремиться к сохранению и развитию этой уникальной платформы. МКС может получить "второе дыхание" за счет расширения круга участников экспериментов на борту, и государственных и частных, за счет расширения функционала", — сказал он.

Станция, по словам Рогозина, может играть роль полигона по испытанию космической техники, бортовой аппаратуры, платформы для многих полезных нагрузок, в перспективе — логистического хаба для выводимых грузов, включая ремонт и обслуживание возвращаемых на станцию спутников, межорбитальных буксиров.

В настоящее время страны-партнеры проекта МК договорились о продлении эксплуатации станции до 2024 года и обсуждают вопрос продления эксплуатации до 2028-2030 годов.