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Зафиксировано непорочное зачатие у змеи 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Самка анаконды по кличке Анна, живущая в бостонском New England Aquarium, с момента появления на свет содержалась в серпентарии, где не было самцов ее вида. Это не помешало ей некоторое время назад назад родить двух здоровых детенышей. Генетическая экспертиза подтвердила, что они унаследовали ДНК только от матери.
Речь идет о партеногенезе — способе полового размножения, при котором вся ДНК, необходимая для формирования эмбриона, берется только от самки. Партеногенез распространен у насекомых, а у позвоночных относительно редок — известны всего 70 видов, размножающихся так. Преимущественно это рептилии, включая комодского варана, некоторые виды рыб и, как ни странно, куры. Для них, впрочем, это все-таки экзотика. У млекопитающих этот способ размножения пока не описан ни разу.
У анаконд партеногенез, видимо, встречается крайне редко. Случай с Анной — второй, известный науке за всю историю наблюдений, причем даже и в этом случае успех был весьма частичным: змея родила большое количество детенышей, но практически все были мертворожденными. Живыми оказались только двое. Количество мертвых в сообщении Daily Mirror не уточняется, но известно, что анаконда за раз рожает 28-42 детеныша.
Анаконды могут откладывать яйца, но это случается редко, живорождение явно преобладает.
Механизм партеногенеза у анаконд в данный момент совершенно не изучен, так что событие может помочь ученым в изучении темы.
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