Ракеты «Ангара-А5» полностью заменят носители «Протон-М» к 2025 году

Дмитрий Рогозин. Ракеты "Ангара-А5" полностью заменят носители "Протон-М" к 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса"

"К 2025 году эта ракета должна полностью заменить "Протон-М", — сказал он.

"Ангара" — семейство российских ракет-носителей разных классов, от легкого до тяжелого, которое создавалось как замена для ракет "Протон-М" и "Рокот". Новое семейство, в отличие от них, использует экологически чистые компоненты топлива.

Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года; тяжелая "Ангара-А5" — в декабре 2014-го.

Ранее на форуме "Армия-2018" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году. По его словам, у госкорпорации есть контракты на 20 ракет.