Конкуренты России «снимают сливки» на космических сервисах, заявил Рогозин

Дмитрий Рогозин. Конкуренты на международном рынке "снимают сливки" на космических сервисах, пока Россия вкладывается в космическую инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса"

"Основная часть рынка — наземное оборудование и сервисы, использующие результаты космической деятельности и доводящие их до потребителя. В этом сегменте рынка мы не дорабатываем. В данном случае я говорю и о стране в целом, и о госкорпорации. Мы несем затраты по созданию инфраструктуры, а сливки снимают другие игроки", — сказал он.

В этой связи "Роскосмос", по его словам, приступил к активному созданию интегрированных сервисов на базе российской космической техники. Среди них — растущий рынок услуг, связанных с геопозиционированием, от мониторинга безопасности в нефтегазовом комплексе до ведения земельных кадастров.