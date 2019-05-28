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Конкуренты России «снимают сливки» на космических сервисах, заявил Рогозин 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Песня
Конкуренты на международном рынке "снимают сливки" на космических сервисах, пока Россия вкладывается в космическую инфраструктуру, заявил в интервью РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Основная часть рынка — наземное оборудование и сервисы, использующие результаты космической деятельности и доводящие их до потребителя. В этом сегменте рынка мы не дорабатываем. В данном случае я говорю и о стране в целом, и о госкорпорации. Мы несем затраты по созданию инфраструктуры, а сливки снимают другие игроки", — сказал он.
В этой связи "Роскосмос", по его словам, приступил к активному созданию интегрированных сервисов на базе российской космической техники. Среди них — растущий рынок услуг, связанных с геопозиционированием, от мониторинга безопасности в нефтегазовом комплексе до ведения земельных кадастров.
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Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , РИА Новости
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