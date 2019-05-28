Россия не должна возвращаться во времена холодной войны со Штатами и снова вступать в гонку по исследованию Луны. Потратив силы и время на решение вопроса престижа, можно лишиться главного — возможности воплощения в жизнь «долгосрочного приоритета». Такими мыслями поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время интервью РИА «Новости».
«Мне кажется, нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Да и сейчас новая лунная гонка — это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии. Для нас Луна — это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет», — заявил Рогозин.
Он отметил, что лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов программы по изучению и освоению естественного спутника Земли.
Ранее Рогозин представил лунную программу Роскосмоса, согласно которой высадка на Луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
Президент США Дональд Трамп озадачил сотрудников NASA вопросом возвращения американских исследователей космоса на Луну уже в 2024 году.