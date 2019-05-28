Рогозин выступил против участия России в лунной гонке

Россия не должна возвращаться во времена холодной войны со Штатами и снова вступать в гонку по исследованию Луны. Потратив силы и время на решение вопроса престижа, можно лишиться главного — возможности воплощения в жизнь «долгосрочного приоритета». Такими мыслями поделился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время интервью РИА «Новости».

«Мне кажется, нам нет смысла участвовать в лунной гонке по той модели, что была в период холодной войны. Да и сейчас новая лунная гонка — это, скорее, не соревнования держав, а гонка между республиканцами и демократами на Капитолии. Для нас Луна — это не просто миссия престижа, а долговременный приоритет», — заявил Рогозин.

Он отметил, что лучше делать дольше, но дешевле и рациональней с точки зрения компоновки разных элементов программы по изучению и освоению естественного спутника Земли.

Ранее Рогозин представил лунную программу Роскосмоса, согласно которой высадка на Луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.