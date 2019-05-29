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Отказ от атомных реакторов оказался опасным для человечества 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало доклад, согласно которому отказ от атомной энергетики и прекращение срока службы работающих реакторов приведет к росту выбросов парниковых газов на 40 процентов. Об этом сообщает издание Ars Technica.
По словам специалистов, закрытие атомных электростанций (АЭС) приведет к увеличению выбросов углекислого газа на четыре миллиарда тонн. В 2018 году в мире работали 452 ядерных реактора, которые производили 2700-тераватт-часов электроэнергии. При этом дополнительные мощности были подключены только в Китае и России. Что касается США, Европы и Японии, то и АЭС работают, в среднем, 35 лет, и к 2025 году четверть их будет закрыта.
Продление срока работы существующих реакторов является наиболее эффективным способом сохранения низкоуглеродной энергетики, чем строительство новых АЭС. Однако это осложняется тем, что более дешевой альтернативой является использование природного газа, который не является экологически чистым видом топлива. В отсутствие АС переход на чистую энергетику потребует вложения дополнительных 1,6 триллиона долларов. К 2040 году будет наблюдаться острый дефицит экологически чистых электростанций.
Как пишет Ars Technica, хотя политики обещают, что на смену закрывшимся АЭС придет солнечная и ветроэнергетика, на деле реакторы заменяются газовыми электростанциями. Подобная ситуация сложилась на северо-востоке США, где окончания срока работы атомных электростанций приводит к увеличению спроса на природный газ.
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Наука и техника , Международное энергетическое агентство
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